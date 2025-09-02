The Economist'ten dikkat çeken Türkiye analizi: Oyunun kurallarını belirliyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, son sayısında küresel savunma sanayinde değişen dengeleri ele aldı. Derginin analizinde, özellikle Türkiye ve Güney Kore'nin son yıllarda savunma alanında sergilediği etkileyici yükselişe dikkat çekildi.

AVRUPA GERİDE KALIYOR, RUSYA DARBOĞAZDA

Analizde, Soğuk Savaş sonrası süreçte Avrupa'daki savunma sanayilerinin toparlanmakta zorlandığı vurgulanırken, Rusya'nın ise Ukrayna savaşı ve Batı yaptırımları nedeniyle ciddi bir darboğaza girdiği belirtildi. Parça tedariğindeki kesintiler, üretim kısıtlamaları ve ekonomik yük, Moskova'nın savunma kapasitesini zayıflattı. Dergiye göre, Rusya'nın silah ihracatı 2022'ye kıyasla yüzde 50 oranında azaldı ve geleneksel müşterileri alternatif tedarikçilere yönelmeye başladı.

İKİ YENİ AKTÖR ÖNE ÇIKIYOR

Bu zayıflayan tabloya karşılık, boşluğu dolduran iki yeni aktör öne çıkıyor: Türkiye ve Güney Kore. The Economist, bu iki ülkenin savunma sanayisinde oyun değiştirici bir rol üstlendiğini belirtti.

BAYRAKTAR TB2 VE AKINCI PEK ÇOK BÖLGEDE ÇATIŞMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda stratejik otonomi hedefi doğrultusunda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çekilen analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun bu dönüşümde kilit rol oynadığı ifade edildi. Yerli ve milli üretim anlayışıyla hareket eden Türkiye, başta Bayraktar TB2 ve Akıncı olmak üzere, insansız hava araçlarıyla uluslararası alanda dikkat çekti. Bu sistemlerin pek çok bölgede çatışmaların seyrini değiştirdiği vurgulandı.

SADECE BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL OYUNCU

Savunma sanayi ihracatında 7 milyar dolara ulaşan Türkiye, sadece bölgesel değil, artık küresel ölçekte etkili bir oyuncu haline geldi. Kara, hava ve deniz platformlarında eş zamanlı yürütülen modernizasyon faaliyetleriyle birlikte Türkiye, teknoloji geliştiren, stratejik iş birlikleri kuran ve Avrupa pazarında etkinliğini artıran bir konuma yükseldi.

GÜNEY KORE'NİN "ETKİLEYİCİ" YÜKSELİŞİ

Analizde Güney Kore de Türkiye ile benzer şekilde öne çıkan bir başka aktör olarak gösterildi. NATO standartlarına uygunluk, hızlı teslimat ve maliyet avantajı, Seul'ün özellikle Avrupa ülkeleriyle yaptığı yüksek hacimli anlaşmalarda belirleyici oldu. Tanklardan topçu sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sunan Güney Kore'nin savunma ihracatındaki artışı, The Economist tarafından "etkileyici bir yükseliş" olarak tanımlandı.

ARTIK OYUNUN KURALLARINI BELİRLİYORLAR

Sonuç olarak analizde, Türkiye ve Güney Kore'nin artık küresel savunma yarışında sadece izleyici değil, kuralları değiştiren ve etkisi giderek büyüyen iki stratejik güç haline geldiği belirtildi.