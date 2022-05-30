Tavuğu pişirmeden önce neden yıkamamalı? - Haberler

Pek çok kişi hijyen kaygısıyla tavuğu pişirmeden önce yıkama yoluna başvurabilir. Oysa çiğ tavuğu yıkamak gıda zehirlenmesi riskini artırır.

İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), tavuğu pişirmeden önce yıkamanın kampilobakter adlı bakterilerin ellere, mutfak tezgahına, kaplara ve giysilere bulaşma riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Musluk altında yıkanan tavuktan etrafa sıçrayan su damlacıklarıyla bakteri yayılması yaygın bir durum.

Ancak pek çok kişi aynı hatayı yapmaya devam ediyor.

FSA'ya göre, İngiltere'de insanların yüzde 44'ü tavuğu pişirmeden önce yıkıyor.

Kampilobakter enteriti (ince bağırsak iltihabı) gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri. Özellikle de seyahat sırasında ortaya çıktığından gezgin ishali ya da yolcu ishali olarak da biliniyor.

Enfeksiyon genellikle çiğ kümes hayvanları, sebzeler veya pastörize edilmemiş süt tüketiminden kaynaklanıyor.

Bu bakteri enfekte yiyeceklerin yenmesi ya da içilmesiyle bulaşır ve ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı ve kusmaya neden olabiliyor.

Çoğu durumda hastalık sadece birkaç gün sürer, ancak uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açma riski de var.

Huzursuz bağırsak sendromu (İBS) ve periferik sinir sistemine saldıran Guillain-Barre sendromu (GBS) bu bakteri ile enfeksiyondan kaynaklanabiliyor. GBS, vücudun bağışıklık sisteminin beyin ve omuriliğin dışındaki sinir sisteminin bir kısmına saldırdığı nadir bir nörolojik bozukluk.

Nadir durumlarda bu bakteri ölüme de neden olabiliyor. En fazla risk altında olanlar ise çocuklar ve yaşlılar.

Bu bakteri ile enfeksiyonun yol açtığı ishal nedeniyle sıvı ve tuz kaybı oldukça önemli.

ishal düzelene kadar yağsız ve posasız gıdalarla ishal diyeti uygulanmalı ve hastanın ağızdan bol sıvı alması sağlanmalı.

İshal kesici ilaçlar ise kullanılmamalı.

Tedavi sürecinde bol su içmek, gün boyunca küçük porsiyonlar tüketmek, azalan potasyum ve tuz oranını dengeleyecek bir diyet tavsiye ediliyor.

Ancak her vaka farklılık gösterebildiğinden, bu nedenle doktora danışmak gerekiyor.