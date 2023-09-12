Tacikistan'ın 32. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Tacikistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov ile birçok davetli katıldı. Tacikistan'ın bağımsızlığının ülke halkının en büyük başarısı olduğunu belirten Gulov, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma aşamasına ulaşmasında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın liderliğini vurguladı.

Tacikistan'ın 32'nci bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından bir konuşma yapan Gulov, Tacikistan'ın bağımsızlığının ülke halkının en kutsal ve en büyük başarısı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Devletin bağımsızlığı, halkımızın barış ve ulusal birlik kurucusu, ulusun lideri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın önderliğinde ulusal bayrak altında birleşerek, birçok ciddi problem ve sorunların üstesinden gelerek, aziz ülkemizi istikrarlı ekonomik ve sosyal kalkınma aşamasına ulaştırmak için eşsiz bir tarihi fırsat sağladı."

Ülkesinin bağımsızlık döneminde birçok alt yapı çalışmasını inşa ettiğini aktaran Gulov, Cumhurbaşkanı Rahman'ın vizyoner politikası sayesinde Tacikistan'ın dünyadaki diğer ülkelerle arasındaki ilişkilerini güçlendirdiklerini aktardı.

Rahman'ın "açık kapılar" politikası sayesinde ülkesinin dünyanın 180 ülkesiyle diplomatik ve dostane ilişkilere sahip ve 57 uluslararası ve bölgesel örgütün tam üyesi olduğunu dile getiren Gulov, şöyle devam etti:

"Tacikistan'ın su, iklim ve buzulların korunması konularında lider ülke konumunu ve girişimlerini çoğu ülkenin kabul etmesinden ve bu yapıcı yolda bizimle işbirliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Devletimizin, özellikle etkili kuruluşlardaki rolü, güvenlik, istikrar, çevre ve iklim değişikliği gibi küresel ve bölgesel öneme sahip sorunların çözümünde etkili ve yapıcı olarak değerlendiriliyor."

Türkiye'nin, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Tacikistan'da diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Gulov, iki ülkenin üst düzey liderleri arasındaki iyi ilişkilerin, ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin ve güvenin üst düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gulov, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Türkiye ile Tacikistan halkları arasındaki kültürel işbirliğinin temelini oluşturduğunu aktardı.

Tacikistan'ın barışçıl bir ülke olduğunu ve halkının barış ile birliğin sağlanması için büyük çaba ve gayret harcadığını vurgulayan Gulov, "Tacikistan, tüm anlaşmazlık ve çatışmaların barışçıl bir şekilde ve karşılıklı çıkarları dikkate alınarak çözülmesinden yanadır. Çünkü her devletin istikrarı ve ilerlemesi barış ve huzura bağlıdır." ifadesini kullandı.

Gulov, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin Türkiye'ye insani yardım ve 50 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi yolladığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve Gulov, iki ülke bayrağının yer aldığı pastayı kesti.

Resepsiyonda katılımcılara Tacikistan mutfağından ikramlar sunuldu.