Suriyeli Grafiti Sanatçısı Filistinli Gazetecilerin Anısına Duvarlara Çizdi

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin anısına İdlib'deki bir duvara objektif çizdi. Esmer, Filistinli gazetecilerle dayanışmasını göstermek için enkaz üzerine kanlı objektif resmetti.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin anısına İdlib'deki bir duvara objektif çizdi.

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla tanınan İdlibli Esmer, bu kez öldürülen Filistinli gazeteciler için enkaz üzerine kanlı objektif resmetti.

Esmer, İdlib'in Binniş bölgesinde Suriye ordusunun saldırısında enkaza dönüşen bir evin duvarına, "camından kan akan bir objektifi", "İdlib'den Gazze'ye acınız acımızdır yazısı" ve bir gözün üzerine "UN" resmederek Filistinli gazetecilerle dayanıştığını gösterdi.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine, dünya çapında yaşanan önemli olayları yıkılan evlerinin duvarlarına çizdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin Filistinli gazetecilere yönelik işlediği suçları İdlib duvarlarında resmederek ölümsüzleştirmeye çalıştığını belirten Esmer, "İşgalci İsrail güçleri çok sayıda gazeteciyi öldürdü. Kısa süre önce Gazze'de Şirin Abu Akle'yi öldürmüştü." dedi.

Esmer, "İşgalci İsrail ile Beşşar Esad rejiminin ortak yanı; sivilleri, gazetecileri öldürmek ve altyapıyı tahrip etmek. Filistinlilerin yarası yaramız, acısı acımızdır." ifadelerinin kullandı.