Suriyeli Grafiti Sanatçısı Fas Depremi İçin İdlib'de Duvar Resmi Yaptı

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için İdlib'de yıkılan bir binanın duvarına felaketin yol açtığı yıkım ve acıları yansıttı.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için İdlib'de yıkılan bir binanın duvarına felaketin yol açtığı yıkım ve acıları yansıttı.

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de Fas depremini ele aldı.

İdlib'in kuzeyindeki Binniş beldesinde, Suriye ordusunun saldırıları sonucu yıkılan bir binanın duvarına deprem yaşayan Fas halkının çektiği acıları resmetti.

Türkçede "deprem" anlamına gelen "Zilzel" kelimesini resmeden Esmer, "Acınız acımızdır, Geçmiş olsun Fas" yazılarını Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara çizdi.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas'ta yaşanan felaketi gördük ve kardeşlerimizin acılarına üzüldük." dedi.

Yıkılan evin duvarına dayanışma mesajı çizerek destek olmak istediklerini anlatan Esmer, "Acınız bizim acımız, sizinle hissettik, bu korkunç anları biz de yaşadık. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.