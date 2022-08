Son dakika! Erdoğan'dan Türkiye'nin olası Suriye harekatına yönelik rest çeken Rusya'ya tepki: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin olası Suriye harekatına ilişkin "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" restine de karşılık verdi.

"BU SAMİMİYETSİZ İFADELERİ ASLA DİKKATE ALMIYORUZ"

Sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve güvenlik görevlilerimize başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridor ile güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekât düzenleyip bize sakın ha deyip parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ HEM DE HER YERE GELEBİLİRİZ"

Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında, birliğinde beraberliğinde gözümüz yok. Biz kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin bu ilkeli ve adil mücadelesine söz söyleme hakkı yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şu şekilde;

"ANADOLU'YU VATAN YAPAN ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

" Ahlat, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığının zirveye ulaştığı, yağma niyetli Haçlı seferleri ile oluk oluk kan döktüğü çağlarda Ahlat, bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır. Bu şehir, Malazgirt gibi uzunca bir süredir ihmal edilmiştir. Ahlat'ı da yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz."

"BAZILARI NEDEN YATIRIM YAPTIĞIMIZI ANLAMAK İSTEMİYOR"

"Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Aynı kesimler konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu İslam olunca küçümseyici, alaycı bir tavır içine giriyorlar. Bunların imanından da vatanımıza olan aidiyetinden de şüphe duysak da kendilerine niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZDİK"

"Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik, üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik."