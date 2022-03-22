Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü - Haberler

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Dünya, Haberler

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