Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya