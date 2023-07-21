Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesine hava saldırısı düzenledi

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, 100 ton bezelye ve 20 ton arpanın da yangın sonucu imha edildi.

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde Odessa bölgesine yönelik 'Kalibr' tipi füzeyle hava saldırısı düzenlediğini, bir tarım işletmesinin tahıl depolama tesisine 2 füze isabet ettiğini belirtti.

Kiper saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığını, 100 ton bezelye ve 20 ton arpanın da imha edildiğini açıkladı. Kiper, açıklamasında "Karadeniz'den Kalibr seyir füzeleri ile Ruslar Odessa'ya saldırdı. Hava savunma sistemlerini atlatmak etmek isteyen düşman, araziden faydalanarak füzeleri minimum irtifadan fırlattı. Liman altyapısına yönelik üç gece üst üste güçlü füze ve insansız hava aracı terörünün ardından, bölgedeki tarım işletmelerine geçti. Tarım işletmelerinden birinin tahıl depolama tesislerine 2 füze isabet etti. Yangın çıktı ve yangın söndürülürken ikinci bir alarm verildi. Aynı işletmeye isabet eden bir başka füze de tarım ve kurtarma ekipmanlarına zarar verdi. 200 metrekareyi aşan yangın kısa sürede söndürüldü. Düşman 100 ton bezelye ve 20 ton arpayı imha etti. Şirketin iki çalışanı yaralandı" ifadelerini kullandı.