Rusya Devlet Başkanı Putin'in muhalifi Navalni cezaevinde hayatını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus cezaevi yetkilileri, Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansına göre Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ise ölüm haberini doğrulayamadıklarını, ancak Navalni'nin avukatının cezaevine doğru yola çıktığını kaydetti.

48 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki bir cezaevinde tutuluyordu. Navalni'nin 19 yıllık hapis cezası vardı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

Navalni, Ağustos 2020'de Moskova'ya gittiği uçakta rahatsızlanmış, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalni'nin havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceği açıklanmıştı.

2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.

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