Rus ordusunun Ukrayna'da 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri savaştırdığı ortaya çıktı - Haberler

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Rus ordusunun Ukrayna'da 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri savaştırdığı ortaya çıktı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Ukrayna ordusu, esir alınan ve öldürülen Rus askerlerinin bilgilerini paylaştı. Çoğunun 20 yaşında bile olmadığı askerlerin Dağıstan, Çeçenistan gibi azınlık bölgelerinden olması dikkat çekti.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 29. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı yaptıkları direnişi sürdürürken, Rus ordusunun kayıpları artıyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mariupol'da Ukrayna ordusu tarafından öldürülen ve esir alınan askerlerin bilgileri paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri savaştırdığı ortaya çıktı

RUSYA AZINLIKLARI SAHAYA SÜRDÜ

Paylaşılan fotoğraflarda yer alan askerlerin yaşlarının genç olması dikkat çekti. Doğum tarihlerinin 2003 olduğu askerler henüz 20 yaşına bile gelmeden cepheye sürüldü. Neredeyse çocuk olan bu askerlerin Dağıstan, Çeçenistan, Kabarday kökenli oldukları dikkat çekti. Bu durum Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yine Kafkasyalıları ve azınlıkları cepheye gönderdiğini gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri savaştırdığı ortaya çıktı

15 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı işgal başlatan Rus ordusunun zayiatı günden güne artıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, 24 Şubat- 24 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna'da yaklaşık 15 bin 300 Rus askerinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ordusu; Rus ordusuna ait; 509 tank, 1556 zırhlı savaş aracı, 252 top, 80 çok namlulu roketatar sistemi, 45 hava savunma sistemi, 99 uçak, 123 helikopter, 100 araç, 3 gemi/ bot, 70 akaryakıt tankeri, 35 İHA, 15 özel askeri ekipmanı imha etti.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Çeçenistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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