Pompeo'nun iddialarına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert yanıt: Gerçek dışı bilgiler ve dezenformasyon var

Mike Pompeo'nun, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak)" adlı kitabı çıktı. Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ithamlar oldukça tartışma yaratmıştı.

POMPEO İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Pompeo'nun kitabında, "Erdoğan, Başkan Yardımcısı Pence ile birkaç dakika baş başa görüşmek istediğini söyledi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerimize başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile. Yirmi dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzinsiz koridorda yürüdüm ve Erdoğan ile Pence'in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi.

DARBE GİRİŞİMİ VİDEOSU ZORUNA GİTMİŞ

Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim. Pence'in, 2017'de Türkiye'ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım ve 2016 darbesini anlatan aynı üç saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim. 2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm!" ifadeleri yer almıştı.

"GERÇEK DIŞI BİLGİLER VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo'nun tepki çeken kitabında Türkiye'ye yönelik iddialarına yanıt verirken, "Pompeo, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmış. Öyle düşünüyorum. Bu iddialarla ilgili bir kere gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var. Ayrıca bugüne kadar terörizme destekleri konusunda, ABD'de ciddi suçtur, yargı sürecine tabi olmamak için dezenformasyon var." dedi.

"DEAŞ'A KARŞI ĞÖĞÜS GÖGÜSE MÜCADELE EDEN TEK ORDU, TÜRK ORDUSU"

"Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesi olmadığını gördük demesi ibretlik." diyen Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ordusu, Türk ordusu. Biz Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri elemine ederken, Suriye'nin kuzeyini temizlerken, ABD, Pompeo döneminde YPG/PKK ile birlikte DEAŞ'lıları otobüs ve uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü. NATO'da en büyük ikinci güç olan Türk ordusunun gücünü herkes gördü.

"LİDERLER VAR İKEN İÇERİ GİTMEK YANLIŞ"

Diğer yandan, 2019'da İstanbul'daki görüşmede Pompeo'nun yanındaydım. Biz onların belgesinin müzakere edilemez bulduk, daha sonra yeni belgeyle müzakere ettik. Bu ortak açıklamanın yükümlülüklerini yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını gösterdiler. Cumhurbaşkanımız ile Pence arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Pompeo'nun bu sürede canının sıkıldığını gördük. Protokol gereği liderler var iken, içeri gitmenin doğru olmayacağını söyledim." açıklamalarında bulundu.