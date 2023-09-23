Polonya'nın Ukrayna'ya silah göndermeyi durdurma kararı Avrupa'da endişe yarattı. Bu durum, Ukrayna'nın tahıl ithalatını yasaklama kararı sonrası ortaya çıktı ve Polonya'nın Ukrayna'ya karşı artan karşıtlığının bir örneği oldu. Bu politik gelişmeler, Avrupa'nın Rusya'ya karşı duruşunun zayıflayabileceği endişesini doğurdu. Ayrıca, bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir propaganda zaferi sunabilecek bir durum oluşturdu.

Polonya'nın Ukrayna ile yaşadığı anlaşmazlık, Avrupa'da birçok ülkeyi endişelendirdi ve bu durumun Putin için bir hediye olarak değerlendirildi.

Ancak bu hafta Polonya, Ukrayna'ya silah göndermeyi durduracağını açıkladı.

Bu karar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin Polonya'yı Ukrayna'nın tahıl ithalatını yasaklamaya devam etmekle eleştirmesinin ardından geldi ve ülkenin genel seçimlerine yaklaşırken Polonya'nın Kiev'e karşı daha fazla karşıtlık gösterdiği son örneklerden biri oldu. B

u politik gelişmeler, Avrupa'nın Rusya'nın tam ölçekli bir istilasına karşı duruşunun zayıflayabileceği endişesini doğurdu. Tahıl ithalatıyla başlayan bir anlaşmazlık, diplomatik bir krize dönüşebilir mi? Avrupa Birliği, Ukrayna'dan gelen ucuz tahılın Polonya, Macaristan ve Slovakya'daki çiftçileri tehdit etmemesi için Mayıs ayında Ukrayna'dan tahıl ithalatına geçici bir yasak getirdi.

AB daha sonra yasağı kaldırdı, bu da bu ülkeleri öfkelendirdi ve kısıtlamaları sürdürme kararı aldılar. Polonya, 15 Ekim'deki ulusal seçimlere birkaç hafta uzakta ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) kayıplar yaşayacağı tahmin ediliyor. Tarım, Polonya'da büyük bir rol oynar ve çiftçilerin desteği siyaseti etkiler. Polonya hükümeti, yerel destek kazanmak için milliyetçi bir jest yapma isteği taşıyor olabilir.

Bununla birlikte, bu anlaşmazlık tahıl ithalatıyla başladı, ancak Zelensky'nin BM Genel Kurulu'ndaki açıklamaları sonrasında büyüdü. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya silah göndermeyeceklerini açıkladı, ancak daha sonra bu açıklamalarını geri çekti. Polonya, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürecek gibi görünüyor, ancak bu politik gelişmeler Ukrayna için uzun vadeli sonuçları düşünmeye sevk ediyor.

Batı, Ukrayna'yı kendi kurumlarına dahil etmek için büyük bir çaba harcıyor, ancak bu destek bazı şartlara bağlı. Ukrayna'nın katılımı, AB'nin işleyişinde ciddi reformlara yol açmak zorunda kalabilir. Bununla birlikte, Polonya'nın bu tutumu, Ukrayna'nın uzun vadeli entegrasyonunu nasıl etkileyebilir? Polonya'nın Ukrayna'ya karşı tavrı, batıda destek bulan bir ülkenin NATO'ya katılımını ne kadar etkileyebilir? Polonya'nın bu tepkisi, Ukrayna'ya destek veren ülkelere karşı eleştiri getiren ülkelerin Ukrayna'ya verilen desteğin mantığını sorgulamalarına neden olabilir.

Son olarak, Avrupa'daki yetkililerin bu haftanın olaylarından neden bu kadar öfkelendiğinin bir nedeni de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir propaganda zaferi sunuyor olmasıdır. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu anlaşmazlık hakkında konuşurken "Varsa bazı gerilimler var, Varşova ile Kiev arasında.

Bu gerilimlerin artacağını öngörüyoruz" dedi. Rusya'nın bilgi savaşı, diplomatlar tarafından sıkça "sıfır toplam oyun" olarak tanımlanır: Batı için kötü olan şey, Rusya için iyidir. Batı arasındaki açık çekişmeler, Batı'nın bölündüğünü iddia etmeyi kolaylaştırır ve bölünmüş bir Batı kesinlikle Kremlin için iyi bir şeydir.