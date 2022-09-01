Polonya işgalin yıldönümünde tazminat istedi

Polonya'nın 1 Eylül 1939'da Nazi Almanya'sı tarafından işgalinin yıldönümü münasebetiyle 'Savaş Kayıpları Raporu' sunuldu. Raporun sunulduğu programda konuşan eski başbakan ve hükümetteki partinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin, Almanya'nın tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet Sözcüsü raporla ilgili paylaşım yaparak "Uzmanlar, kayıpların 6,2 trilyon Polonya Zlotisi (1.3 trilyon dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Bu kayıplar hiçbir zaman telafi edilmedi" ifadelerini kullandı. Kaczynski ise sadece raporu hazırlamakla kalmadıklarını ayrıca tazminat için adım atacaklarını belirtti.