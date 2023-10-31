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Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlandı

Peru'da, Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Lima'da yapılan tanıtıcı etkinlikler arasında Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan belediye binası ve su parkında özel programlar yer aldı. Ayrıca Lima Türk Filmleri Haftası da düzenlenecek.