NATO Üyesi 8 Ülkeden Ukrayna'ya 500 Milyon Dolar Destek

NATO üyesi 8 ülke, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını bildirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, 8 üye ülkenin, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) kapsamında Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacakları duyuruldu. Açıklamada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO'nun PURL girişimi kapsamında, ABD'den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna'ya destek sağlayacakları belirtildi.