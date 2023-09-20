Muğla'da Hayırsever Vatandaş Tarafından Bağışlanan Arsaya Cami Temel Atma Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde, hayırsever Tayfur Kutlay tarafından babası Enver Kutlay adına inşa edilecek olan camii için Muğla İl Müftüsü, Menteşe İlçe Kaymakamı ve Menteşe İlçe Müftüsü tarafından temel atma töreni düzenlendi.

Muğla'da hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan arsaya Muğla il Müftüğü. Menteşe ilçe Müftüğü ve Menteşe Kaymakamlığı tarafından caminin temel atma töreni düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde, Arapgirli hayırsever Tayfur Kutlay tarafından babası Enver Kutlay adına inşa edilecek olan camii için Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Menteşe İlçe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın ile mahalle halkı ve misafirlerin katılımlarıyla temel atma töreni düzenlendi.

Törende Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua okumasının ardından butona basılarak temel atımına başlandı. Menteşe ilçe Müftüsü Ertuğrul Akın yaptığı açıklamada "İlçemiz için hayırlı olmasını temenni eder, başta hayırseverimiz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA