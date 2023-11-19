Mısır, Gazze'ye Yardım Konvoyu Gönderdi

Mısır, savaştan zarar gören Gazze Şeridi'ne Cumartesi günü yardım malzemeleri ile yüklü 190'dan fazla tırdan oluşan konvoy gönderdi. Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki halka yardım göndermeye devam edeceğini belirten Medbuli, Mısır'ın tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yaralı Filistinlileri de düzenli olarak ve mümkün olduğunca çok sayıda kabul ettiğini ifade etti.

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ÇKİM TARİHİ: 18 Kasım 2023

TARİH: 19 Kasım 2023

1. Yardım konvoyundan çeşitli görüntüler

3. Gazze Şeridi'ne giden konvoydan çeşitli görüntüler

Mısır, savaştan zarar gören Gazze Şeridi'ne Cumartesi günü yardım malzemeleri ile yüklü 190'dan fazla tırdan oluşan konvoy gönderdi.

Mısır'daki Tahya Misr Fonu tarafından sağlanan 2.500 tonluk yardımı taşıyan konvoy, Gazze'ye Refah sınır kapısından girecek.

Mısır'ın başkenti Kahire'de konvoyun yola çıkışı için düzenlenen törende konuşan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, şu ana kadar Gazze'ye ulaştırılan yardımın üçte ikisinden fazlasının Mısır'dan gittiğini söyledi.

Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki halka yardım göndermeye devam edeceğini belirten Medbuli, Mısır'ın tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yaralı Filistinlileri de düzenli olarak ve mümkün olduğunca çok sayıda kabul ettiğini ifade etti.

"Gazze'deki durumun kötüleştiğine şahit oluyoruz. Binaların yüzde 58'i tamamen, yüzde 17'si ise kısmen yıkılmış durumda. Yüzde 70'e varan bir konut yıkımından bahsediyoruz. Yakıt eksikliği söz konusu; bu da hastanelere malzeme transferini engelliyor. 35 hastaneden sadece 9'u hizmet veriyor. Kurbanların yüzde 70'i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor, bu nedenle Filistin halkına desteğimizi sürdürmek için güçlü bir duruş sergiliyoruz."

Hamas militanlarının 7 Ekim'deki beklenmedik saldırısına misilleme olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı geçen aydan beri sürüyor. Hamas'ın saldırısında İsrail'de yaklaşık 1.200 kişiyi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi ise rehin alınmıştı. Bölgede devam eden çatışmalarda 12,000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedariki kesilmiş durumda. 21 Ekim'den bu yana, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin tek geçiş noktası olan Mısır'daki Refah sınır kapısından Filistin bölgesine sadece sınırlı insani yardım girişine izin veriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)