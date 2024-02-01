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Mısır'da 4500 yıllık Mikerinos Piramidi'nin restorasyonu tartışmalara neden oluyor

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Giza piramitleri arasında en küçüğü olan Mikerinos'un restorasyon çalışması planlanıyor ancak projeye tepkiler var.

Mısır'da 4500 yıllık Mikerinos Piramidi'nin restorasyonu, tartışmaların odağında.

Giza piramitleri arasında en küçüğü olan Mikerinos'un en az 3 yıl sürecek bir restorasyon çalışması kapsamında granit taşlarla kaplanması planlanıyor.

Projenin Japonya tarafından finanse ediliyor ve destekleniyor.

Hükümet en az 3 yıl sürecek restorasyonun arkasında dururken, birçok uzman projeye tepki gösteriyor. Sosyal medyada da piramit restorasyonuna eleştiriler yöneltiliyor. Bazı uzmanlar projeyi, "Pizza Kulesi'ni düzeltmeye" benzetiyor.

Eleştiriler üzerine Mısır'da hükümet, projeyi gözden geçirmeleri için uzmanlardan oluşan bir komisyonu görevlendirdi.

Ancak gözden geçirme sonucunda projenin değişip değişmeyeceği muamma. Zira piramit üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kahire'deki Misr Üniversitesi'nden akademisyen İbrahem Badr, X üzerinden paylaştığı mesajında, projeyi "felaket" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Restorasyon için uygulanan evrensel kuralları okumaları gerekiyor. Özellikle de Mısır'daki tarihi yapılarla ilgili olanları."

Badr, Mısırlı yetkilileri, uzmanlara danışmadan projeyi onaylamakla eleştirdi: "Restorasyon konusundaki uzmanlara ve arkeologlara danışmadan alınan bir kararla nasıl piramit kaplanabilir?"

Kahire Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacı Salima İkram ise Facebook'taki mesajında, restorasyon "çok iyi bir fikir olarak görünse bile", bugün iyi bir fikir olduğu düşünülen projelerin genelde 10 yıl sonra eleştirildiğini dile getirdi.

Menkaure Piramidi olarak da bilinen Mikerinos Piramidi, 62 metre yüksekliğinde. Giza piramitleri arasında en küçük yapı.

Piramidin M.Ö. 2510 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.

BBC

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