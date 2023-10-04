Manisa İtfaiyesi Libya'da Sel Felaketiyle Mücadele Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sel felaketiyle sarsılan Libya'da tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara moral de olan Manisa İtfaiyesi, bölgedeki çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, ülkenin Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. AFAD görevlendirmesiyle bölgedeki çalışmalara destek olmak için Libya'ya giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Derne kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan tahliye çalışmaları yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, diğer yandan bölgedeki çocuklar başta olmak üzere, vatandaşlara moral olmak için de gayret sarf ediyor. Bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ve çalışmalarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yaşanan felakette yaşamını yitirenlere rahmet ve Libya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - MANİSA