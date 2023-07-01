Manchester Hapishanesi Mahkumlarından Depremzedelere Yardım Kampanyası

İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan bir hapishanedeki mahkumlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatarak bağış topladı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Dovegate Hapishanesi'ndeki mahkumların depremzedeler yararına topladıkları yardımlar, Türkiye'nin Manchester Başkonsolosluğuna teslim edildi.

Türkiye'nin Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Manchester'daki birçok kuruluşun yardımda bulunmak için başkonsoloslukla temasa geçtiğini aktardı.

Sayın, "Bunlar arasında en farklılarından biri Manchester'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Dovegate Hapishanesi'ydi. Hapishane yetkilileri, mahkumların ülkemizdeki depremzedelere destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını ve topladıkları bağışı Başkonsolosluğumuza teslim etmek istediklerini belirttiler. Biz de teşekkür ederek, teklifi kabul ettik." dedi.

"Mahkumların harçlıklarından artırarak topladıkları bu bağışın bizim için ayrı bir değeri var"

Toplanan bağışın ardından hapishaneyi ziyaret eden Sayın, "Hem kampanyayı düzenleyen mahkum ve yöneticilere teşekkür etme imkanı bulduk, hem çeki teslim aldık. Bağışı AFAD'ın Ziraat Bankası Londra Şubesi hesabına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sayın, mahkumların harçlıklarından artırarak topladıkları bu bağışın kendileri için ayrı bir değeri olduğunu dile getirerek, "Bu yardım iki ülke halkının ve kurumlarının zor zamanlarda sergilediği dayanışmaya güzel bir örnek teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.