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Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı

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ABD ile kıymetli madenler anlaşmasına imza atacağını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki görüşmede Donald Trump'a götüreceği şart belli oldu. Zelenskiy'nin dondurulmuş Rus varlıklarının maden arama faaliyetlerinde kullanılmasını isteyeceği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelir gelmez Rusya ve Ukrayna arasında temaslarını artırdı. Savaşı bitireceğini söyleyen Trump, Ukrayna'nın değerli madenlerine göz dikti. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY, ABD'NİN MADEN ANLAŞMASINA İMZA ATACAK

İlk başta teklifi reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı. Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atması bekleniyor.

"DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI KULLANILSIN"

Zelenskiy'nin Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, dondurulmuş Rus varlıklarının maden arama faaliyetlerinde kullanılmasını isteyeceği öğrenildi. Ayrıca, Zelenskiy, Trump'a ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderme konusundaki tutumunu soracak.

TRUMP: BİZ PARAYI GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz. Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele." demişti.

"BARIŞI KORUMAYA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Trump, Ukrayna'da barışı koruma gücünün nasıl olacağına ilişkin Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşeceklerini kaydederek, "Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak." ifadesini kullanmıştı. Ukrayna'nın gelecekte de korunması konusunda ABD'nin mi yoksa Avrupa'nın mı rol üstleneceği hususunda da yorum yapan Trump, "Bence bundan büyük ölçüde Avrupa ülkeleri sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"RUSYA'DAN DA KIYMETLİ MADENLER ALMAK İSTERİZ"

Öte yandan Trump, Ukrayna ile yapacakları kıymetli madenler anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtmişti. Rusya'nın çok ciddi miktarda kıymetli madene sahip olduğunu aktaran Trump, "Rus topraklarındaki madenleri de satın almak isteriz. Eğer yapabilirsek, onlarda da çok iyi nadir toprak elementleri var. İkisinde de var. Bu Rusya için de harika olur çünkü orada anlaşmalar yapabiliriz. Kullanılmayan çok değerli arazileri var." demişti. Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini kaydetmişti.

Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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