Macron, Hanuka Bayramı törenine katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yahudi dinine inananların kutladığı Hanuka Bayramı dolayısıyla ilk mumun yakıldığı törene katıldı. Oksitanya Bölge Başkanı Carole Delga, Macron'un törene katılımına tepki göstererek, "Laiklikten taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yahudilerin 7-15 Aralık tarihleri arasında kutlanan Hanuka Bayramı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de 7 Aralık'ta düzenlenen ilk mumun yakıldığı törene katıldı. Tören sonrası Oksitanya Bölge Başkanı Carole Delga, Cumhurbaşkanı Macron'un dini bir törene katılmasına tepki göstererek "Elysee (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) bir ibadet yeri değildir. Bu, 1905 yasasının yıldönümünden iki gün önce, Devlet tarafından Cumhuriyete gönderilen kötü bir sinyaldir. Laiklikten taviz vermiyoruz. Bu ortak bağ değerli ama kırılgandır" ifadelerini kullandı.

"MACRON DİĞER TÜM İNANÇLAR İÇİN DE AYNISINI YAPACAK MI?"

Bölge Parlamento Üyesi Alexis Corbiere ise Macron'un katıldığı Hanuka kutlamalarına ilişkin paylaştığı görüntüleri paylaşarak "Hayır... Katılmıyorum. Laik bir cumhuriyetin başkanının bunu yapmaya hakkı yoktur. Selefleri (kendinden önce görevde bulunanlar) de bu yüzden yapmadı. Macron diğer tüm inançlar için de aynısını yapacak mı? Bazıları evet, diğerleri hayır mı? Tehlikeli bir sarmal. Değişken geometrili laiklik olmaz!" açıklamasını yaptı.

FRANSA'NIN LAİKLİK YASASI

Oksitanya Bölge Başkanı Carole Delga ve Bölge Parlamento Üyesi Aleksis Corbiere, açıklamalarında Fransa'nın 9 Aralık 1905 tarihli Laiklik yasasının 118'inci yıl dönümü haftasında böyle bir hareketin kabul edilemez olduğunun altını çizdiler. Fransa'da halk arasında Laiklik Yasası olarak bilenen yasa, kiliselerin devletle ayrılmasını sağlamış ve yine aynı yıl Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiştir.