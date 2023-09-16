Libya'da şiddetli sellerin yol açtığı felaket

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın kuzeydoğusunda yaşanan şiddetli seller sonucunda 38.640'dan fazla kişi yerinden edildi. Ayrıca, sellerin yaklaşık 5.000 eve zarar verdiği ve su şebekelerini tahrip ettiği belirtildi. Sel felaketi nedeniyle en az 5.500 kişi hayatını kaybetti ve 10.000 kişi kayboldu.

1. Libya'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cuma günü yaptığı açıklamada, Akdeniz fırtınası Daniel'in tetiklediği şiddetli sellerin bölgeyi kasıp kavurmasının ardından Libya'nın kuzeydoğusunda en çok etkilenen bölgelerde 38.640'tan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Yine Cuma günü Libya'nın Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Uygulama Ajansı sellerin yaklaşık 5.000 eve zarar verdiğini açıkladı. Kurum, sellerin su şebekelerini de tahrip ettiğini ve etkilenen bölgelerdeki insanları ciddi bir içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Resmi istatistiklere göre sel felaketi şimdiye kadar en az 5.500 kişinin ölümüne, 10.000 kişinin de kaybolmasına neden oldu.

Yerel kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, güvenlik güçleri Cuma günü Derna'da çıkarılan cesetlerin fotoğraflarını çektikten sonra toplu defin işlemlerine devam etti. Şehrin savcısı, daha sonra yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için kurbanlardan DNA örneklerinin toplanmasını denetliyor.

Akdeniz fırtınası 10 Eylül'de Libya'nın doğusunda karaya çıkarak selleri tetikledi ve geçtiği yerlerdeki altyapıya büyük zarar verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Trablus'tan bildiriyor.

(XHTV)