Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logoyu bile değiştirmediler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki lüks alışveriş merkezinde sahte IKEA mağazası açtı. Mağaza, IKEA'nın ismini ve logosunu değiştirmeye gerek duymadan kullanıyor. 2023'te açılan Ryumgyong Plaza adlı alışveriş merkezinde, sahte IKEA'nın yanı sıra Chanel ve Adidas'ın da taklit mağazaları bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hamlesi, başkent Pyongyang'daki "lüks" alışveriş merkezinde açtığı sahte IKEA mağazası oldu. Üstelik İsveçli mobilya devi IKEA'nın ismini ve logosunu bile değiştirmeye gerek duymadan kullandı.

Rejimin propaganda videoları aracılığıyla görüntüleri paylaşılan sahte mağaza, gerçek IKEA'nın çok kötü bir taklidi olarak dikkat çekiyor. Orijinal IKEA mağazalarındaki düzenli teşhir alanları yerine, mobilyalar depo gibi gelişigüzel yerleştirilmiş durumda.

2023'te açılan Ryumgyong Plaza adlı alışveriş merkezinde, sahte IKEA'nın yanı sıra dünyaca ünlü markalar Chanel ve Adidas'ın da taklit mağazaları bulunuyor. İsveçli IKEA yetkilileri, "Kuzey Kore'de hiçbir yetkili IKEA mağazamız yok" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bu girişimin Kim Jong-un rejiminin klasik propaganda taktiklerinden biri olduğunu belirtiyor. İsveçli siyaset bilimci Niklas Swanström'e göre, "Kuzey Kore'de devletin izni olmadan hiçbir şey yapılmaz. Bu görüntüler de sıradan vatandaşlar tarafından değil, devletin kontrolünde paylaşılıyor."

Kim Jong-un yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. 2019'da Batılı markaların satıldığı sahte bir alışveriş merkezi açarak Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına meydan okumuştu. Aynı yıl "Çin Malı" etiketi ile sahte sakal, peruk ve kozmetik ürünleri ürettiği ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde alışveriş merkezi yeni ve ürünlerle dolu görünse de, dikkat çeken bir ayrıntı neredeyse hiç müşterinin olmaması. Uzmanlar, bu mağazaların gerçekte çalışmıyor olabileceğini ve tüm bunların sadece bir propaganda gösterisi olduğunu düşünüyor.

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logosunu bile değiştirmediler

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logosunu bile değiştirmediler

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logosunu bile değiştirmediler

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logosunu bile değiştirmediler

Kuzey Kore'de sahte IKEA mağazası açıldı: Logoyu bile değiştirmediler
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
img

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA. Erol:

e bizimki de gemilerin üzerine sticker yapıştırdı karadenizde gaz buldum dedi :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

adam kral istediğini yapıyor isterseniz karşı gelin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.