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Kuzey Kore Başbakanı Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Kuzey Kore Başbakanı Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Dünya Haberleri

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok-hun, Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Narendra Modi'ye taziye mesajı gönderdi. Başbakan Kim, hayatını kaybedenler ve aileleri için Modi'ye başsağlığı diledi.

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok-hun, Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Narendra Modi'ye taziye mesajı gönderdi.

Yonhap Haber Ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Başbakan Kim, hayatını kaybedenler ve aileleri için Modi'ye başsağlığı diledi.

Kim, Hindistan'ın, mevcut durumla mümkün olan en kısa sürede başa çıkarak kazadan etkilenenlerin yaşamlarının normale dönmesini sağlayacağını umduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde, 2 Haziran'da iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada 288 kişi ölmüş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya

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