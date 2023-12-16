Üye Girişi
Haberler

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefat etmesi üzerine Kuveyt ve Ürdün'de yas ilan edildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bugün yaşama veda ettiği duyuruldu. Kuveyt devleti, 40 günlük resmi yas ilan ederek devlet dairelerinin 19 Aralık'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak adına yapılan açıklamada "Başbakan Rishi Sunak, Majesteleri Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü nedeniyle Kuveyt halkına ve es-Sabah ailesine en derin taziyelerini sundu" denildi.

ÜRDÜN'DE 7 GÜNLÜK YAS

Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamada Kral Abdullah'ın bugünden itibaren 7 günlük yas ilan ettiği belirtilip "Haşimi Kraliyet Divanı, bu zor günlerde Kuveyt halkının yanında yer alan Majestelerinin ve Ürdün halkının en derin taziyelerini ifade eder" denildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vizyoner ve müşfik liderliği hepimizin aklında ve kalbinde yer eden Merhum Emir'in mirası Kuveyt'in gelecek nesilleri için de yol gösterici olacaktır" mesajını Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Aralık Kuveyt Ürdün Haberler

Bakmadan Geçme

Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title