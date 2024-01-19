Kuşadası Belediyesi Dans Sanatları Akademisi'nde Ücretsiz Halk Oyunları Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Kuşadası Belediyesi'nin her yaş grubundan Kuşadalıyı, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarıyla tanıştırmak amacıyla kurduğu Kuşadası Belediyesi Dans Sanatları Akademisi Spor Kulübü'nde (KUŞADANS) verilen ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan çocuk, genç ve yetişkinler bir yandan Anadolu kültürünün değerlerini yaşatırken bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yapılan yatırım ve hizmetlerle Kuşadası'na her alanda değer kazandıran Kuşadası Belediyesi, kentin kültürel ve sosyal yaşamına da ışık tutuyor. Bu kapsamda Kuşadası'nda faaliyet gösteren halk dansları toplulukları için çalışma alanı sunmak, kent sakinlerini ücretsiz dans ve salon sporu eğitimleriyle buluşturmak amacıyla kurulan KUŞADANS'ın verdiği ücretsiz halk oyunları kursları 7'den 70'e her yaştan Kuşadalının katılımıyla devam ediyor.

Kurslar, Anadolu kültürünün en önemli ögelerinden olan halk danslarının yaşamasına katkı sunarken aynı zamanda Kuşadalıların dansın ritmini hissederek sosyalleşmesini de sağlıyor. Akademide profesyonel halk dansları antrenörleri tarafından 5-7, 8-13, 14-17 ile 18 yaş ve üstü yarışma ekibi olmak üzere 4 farklı kategoriye Aydın, İzmir, Teke ve Bodrum yörelerine ait yerel oyunlar öğretiliyor. Kurslar, pazar günleri hariç hafta içi her gün 13: 00-21: 00 saatleri arasında Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi'nin zemin katı, çarşamba günleriyse Güzelçamlı Düğün Salonu'nda veriliyor. Kurs için kayıtlar https://halkoyunlari.kusadasi.bel.tr/form-6 üzerinden gerçekleştirilebiliyor.