Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duerte Pacheco ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duerte Pacheco ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya