Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sorna tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, ilk doğum gününü Trooping the Colour askeri etkinliği ile kutladı. 74 yaşındaki Kral at üzerinde geldi. 1986 yılında Elizabeth'in, at üzerinde doğum günü törenine katılmasından sonra bir ilk oldu.