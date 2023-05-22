- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 protestocu gözaltına alındı

Gösterilerde 27 güvenlik gücü ve 14 sivil yaralandı

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 27 güvenlik gücü ve 14 sivilin yaralandığı hükümet karşıtı protestolarda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da cumartesi günü göstericiler, hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı iddia edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kianza'daki bir karakola saldıran ve hasar görmesine yol açan göstericilerin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını ifade edildi. Açıklamada, gösterilerde 3'nün durumu ağır en az 27 güvenlik gücü ile 14 sivilin yaralandığı belirtildi.

Protestolarda bir çocuğun polisler tarafından darp edilmesi ülkede büyük tepki çekti. Küçük çocuğa ve göstericilere şiddet uygulayan 3 polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 muhalefet partisi hayat pahalılığı, ülkenin doğusunda güvensizliğin artması ve seçmen kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gösteri çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 20 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlerde Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'nin ikinci dönem için yeniden aday olması bekleniyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesiminde milis güçler ve silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.