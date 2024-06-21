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Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Kenya'da hükümetin IMF'nin de baskısıyla ekmek ve yağ dahil birçok temel üründe vergileri artırma planı halkı sokağa döktü. Ülke geneline yayılan protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kenya'da vergileri yükseltme planına karşı ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

GERÇEK MERMİ DE KULLANDILAR

Birçok kentte göstericiler, hükümetin 2,7 milyar dolarlık ek vergi toplama planına karşı dün sokaklara döküldü. Çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 200 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis başkent Nairobi'de binlerce kişiye tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, insan hakları örgütleri göstericilere karşı gerçek mermi de kullanıldığını bildirdi.

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

1 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

29 yaşındaki bir göstericinin kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Kenya polisinin orantısız güç kullanmasına tepki gösteren hak örgütleri, çoğu genç olan göstericilere sakin olma çağrısı yaptı. Protestolara katılan Kenyalılar, zaten büyük bir yoksulluk içinde yaşadıklarını ve yeni vergilerin hayatlarına büyük yük getireceğini vurguluyor. IMF ise, borçları ve bütçe açığını kapatmak için hükümetin gelirleri artırması gerektiğini savunarak vergileri artırma planına destek veriyor.

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

GERİ ADIM ATILDI AMA...

Devlet Başkanı William Ruto, artan tepkiler üzerine bu hafta başında geri adım atarak ekmek, yağ gibi bazı temel ürünlerde vergi artışını sınırlama kararı almıştı. Kenya Meclisi'nin gelecek hafta yeni vergi yasasını görüşmesi bekleniyor.

İşte ülkedeki gösterilerden kareler;

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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