Karayip Adası Bequia'da Uçak Kazası: 3 ABD Vatandaşı ve Pilot Hayatını Kaybetti

Karayip adası Bequia'dan kalktıktan sonra okyanusa düşen küçük uçakta, 3 ABD vatandaşı ve pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in bir parçası olan Bequia adası açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında, Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra ABD vatandaşı Christian Klepser (51) ve iki kızı Madita Klepser (10) ile Annik Klepser'ın (12) hayatlarını kaybettiği açıklandı. Yerel polis yaptığı açıklamada, "Uçakta 3 yolcu vardı: Amerika Birleşik Devletleri'nden 51 yaşındaki Bay Christian Klepser ve onun sırasıyla 10 ve 12 yaşındaki iki kızı Madita Klepser ve Annik Klepser. Uçak, J.F. Mitchell Havaalanından öğleden sonra varış noktası olan St. Lucia'ya gitmek üzere 12.11 civarında havalandı. Paget Çiftliği'ndeki balıkçılar ve dalgıçlar, tekneleriyle olay yerine gelerek müdahale etti. Pilot dahil 4 kişinin cesedi Sahil Güvenlik personeli tarafından denizden çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Yetkililer kazanın sebebine dair soruşturma yapılacağını belirtti.