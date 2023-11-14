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İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonunda, 37 göçmen Çeşme ilçesindeki Küçük Ada'da, 22 göçmen ise Seferihisar ilçesi açıklarında kurtarıldı.