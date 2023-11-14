İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonunda, 37 göçmen Çeşme ilçesindeki Küçük Ada'da, 22 göçmen ise Seferihisar ilçesi açıklarında kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Küçük Ada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye 2 bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, adadaki 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.