Hamas'ın İsrail'in Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırının ardından İsrail de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Çatışmaların 4. gününde saldırılar devam ediyor.

İsrail ve Hamas Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Hamas'ın İsrail'in Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırının ardından İsrail de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 4'üncü gününe girerken, Hamas yerel saatle 17.00'da İsrail'in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi. Roket saldırısının ardından Aşkelon'da siren sesleri yükselirken, roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiği ve yangın çıktığı görüldü. İsrail ise, roket saldırısına Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyerek karşılık verdi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - GAZZE