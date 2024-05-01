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BBC

İsrail polisi, Kudüs'te bir polisi bıçaklayan Türk vatandaşını vurarak öldürdü

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İsrail polisi, Kudüs'te bir polisi bıçaklayan Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polisin yaralarının ciddi olmadığı belirtildi.

İsrail polisi, Kudüs’te bir polisi bıçaklayan Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Polisin yaralarının ciddi olmadığı kaydedildi.

İsrail polisi saldırıyı gerçekleştiren kişinin 34 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kudüs polisi, saldırganın, Eski Şehir olarak adlandırılan bölgede görevli "bir sınır polisine hızla yaklaşarak onu bıçakladığını" aktardı.

Biri saldırıya uğrayan polis olmak üzere olay yerindeki iki polisin karşılık verdiği ve saldırıyı düzenleyen kişiyi vurduğu kaydedildi.

Reuters haber ajansı saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde iki polisin arkasından yaklaşan bir kişi görülüyor. Bu kişi kendisine yakın olan uzun namlulu silah taşıyan polise saldırıyor. Çıkan arbede, saldırganın iki polis tarafından vurulmasıyla bitiyor.

Bölgede görevli polislerin müdürü, saldırıya uğrayan polisin baş bölgesinden yaralandığını kaydetti.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, bir polis kaynağına dayandırdığı haberde, Eski Şehir'deki Herod Kapısı'nda meydana gelen saldırının, İsrail'e son 72 saatte muhtemelen turist olarak gelen bir Türk vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail medyasında bu kişinin isminin Hasan Saklanan olduğu yönünde iddialar yer aldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

BBC

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