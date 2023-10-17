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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısının ardından sokaklar bina enkazlarıyla doldu. Filistinliler enkazlarda yakınlarını arıyor. İki tarafın açıkladığı resmi rakamlara göre Pazar günü itibarıyla İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 2.750 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı en az 1.284'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan insanlar, 16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

GAZZE, 17 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısının ardından sokaklar bina enkazlarıyla doldu. Filistinliler enkazlarda yakınlarını arıyor.

İki tarafın açıkladığı resmi rakamlara göre Pazar günü itibarıyla İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 2.750 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı en az 1.284'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazını inceleyen insanlar16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan insanlar, 16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan bir bina görülüyor, 16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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