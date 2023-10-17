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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısının ardından sokaklar bina enkazlarıyla doldu. Filistinliler enkazlarda yakınlarını arıyor. İki tarafın açıkladığı resmi rakamlara göre Pazar günü itibarıyla İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 2.750 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı en az 1.284'e yükseldi.