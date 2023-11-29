Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in insani aradan önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü bildirildi. Esirlerden birinin 10 aylık bir bebek diğerinin ise 4 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in insani aradan önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü bildirildi. Esirlerden birinin 10 aylık bir bebek diğerinin ise 4 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 3 İsrailli esirin adı daha açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in insani aradan önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kfir Bibas'ın 10 aylık, Ariel Bibas'ın ise 4 yaşında olduğu ve Sherry Silverman Bibas'ın çocukların anneleri olduğu belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İsrail Ariel Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title