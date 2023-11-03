İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Filistinlilere Müdahale Etti

İsrail güçleri, çatışmaların başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'da kılınan 4'üncü cuma namazı öncesi Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

İsrail güçleri, çatışmaların başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'da kılınan 4'üncü cuma namazı öncesi Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar 28 gündür devam ederken, İsrail güçleri cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahalelerini sürdürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 4'üncü cuma namazı kılındı. Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde sokaklarda namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. - KUDÜS