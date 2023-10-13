İskoçya'nın Birinci Bakanı'nın kayınvalidesi Gazze'de mahsur kaldı
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İskoçya'nın Birinci Bakanı Humza Yousaf, kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kaldığını duyurdu. Yousaf, kayınvalidesinin Gazze'yi terk etmesi gerektiği ancak başka bir yere gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısıldığını belirtti.
İskoçya'nın Birinci Bakanı Humza Yousaf, kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kaldığını duyurdu.
Birleşik Krallığı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Yousaf açıklamasında "Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda" ifadelerini kullandı.