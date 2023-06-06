İran, yerli üretim hipersonik füzesini tanıttı

İran, Fattah (Fatih) isimli yerli üretim hipersonik füzesini Salı günü başkent Tahran'da düzenlenen bir törenle tanıttı. Füze, yüksek taktik kabiliyetlerine sahip ve gizlilik teknolojisiyle donatılmış.

TAHRAN, 6 Haziran (Xinhua) -- İran, Fattah (Fatih) isimli yerli üretim hipersonik füzesini Salı günü başkent Tahran'da düzenlenen bir törenle tanıttı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, açılış törenine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Hüseyin Selami ve DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade katıldı.

İRNA'ya göre, yüksek taktik kabiliyetlerine sahip füze, katı yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor. Füze ayrıca 15 Mach (saniyede 5104,35 metre) hıza ve 1.400 km menzile ulaşmasını sağlayan ikinci kademe mobil enjektör ile donatıldı.

Haberde, hassas güdümlü füzenin radar sistemleri tarafından tespit edilmemesini sağlayan bir gizlilik teknolojisine sahip olduğu bilgisi yer aldı.

Ülkenin yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre törende konuşan Hacızade, mevcut hiçbir füze savunma teknolojisinin hipersonik füzenin hedefleri vurmasını engelleyemeyeceğini söyledi.