İran ve Türkmenistan arasında işbirliği belgeleri imzalandı

İran ve Türkmenistan arasında ulaştırma, enerji, tarım, eğitim ve yatırım alanlarında işbirliğine odaklanan beş belge imzalandı. İmza törenine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov katıldı.

TAHRAN, 31 Mayıs (Xinhua) -- İran ve Türkmenistan farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik beş belge imzaladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre belgeler İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un katılımıyla Salı günü Tahran'da imzalandı.

İmzalanan metinlerde ulaştırma, uluslararası koridorların inşası, enerji ve elektrik alışverişi, tarım, eğitim ve yatırım alanlarında işbirliğine odaklanıldığı belirtildi.

Reisi, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, bu belgelerin imzalanmasının iki ülkenin ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri genişletme kararlılığının ve iradesinin bir tezahürü olduğunu söyledi.

Reisi, su, elektrik ve ulaşım sektörlerinde ikili işbirliğini geliştirme ve tarım sektöründe teknik ve mühendislik hizmetleri alışverişini artırma çağrısında bulundu.

İbrahim Reisi, İran ve Türkmenistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve bölgelerarası örgütlerde işbirliğini artırma kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kurbankulu Berdimuhamedov ise, İran ile Türkmenistan arasındaki "dostluk ve kardeşlik" ilişkilerinin çok eskiye dayandığını söylerken, Türkmenistan'ın bu tür bağları geliştirmek için çalışacağının sözünü verdi.

Yine Salı günü İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın yakında Türkmenistan ile günlük 10 milyon metreküp doğal gaz ithalatı için, 21 Haziran'dan önce yürürlüğe girecek bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Üst düzey bir heyetin başında bulunan ve Salı günü İran'a gelen Kurbankulu Berdimuhamedov, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir araya geldi.