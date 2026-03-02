Haberler

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
İran'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılarda son olarak Suudi Arabistan hedef alındı. Ülke ekonomisinin şah damarı Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisi vuruldu. Bölgeden dumanlar yükselirken rafinerideki faaliyetler durduruldu. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak biliniyor.

  • İran'a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentindeki Aramco rafinerisini vurdu.
  • Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
  • Vurulan rafineri, günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip ve Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiren Ras Tanura Limanı'nda bulunuyor.

İran'a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Aramco'ya ait tesisi vurdu. Suudi Aramco, bölgeye yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisindeki faaliyetlerini durdurdu.

TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ifade edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İHA İLE HEDEF ALINDI

İran yapımı Shahed-136 tipi İHA'nın hedef aldığı rafineri, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı belirtildi. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

İHRACATIN YÜZDE 75'İ BU LİMANDAN

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölgedeki herhangi bir saldırı, yalnızca Suudi ekonomisini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyel taşıyor.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKARA HİLAL:

çok güzel oldu ! ABD nin kpkliğini yapana bu ceza haktır

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

amaç ne

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Acaba İsrail vurup ya da Amerika grup İran vurdu diye Dünya savaşı mı çıkartmak istiyorlar

Haber YorumlarıRecep Sayar:

Hedef ne

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Belki de kendileri yapıp el birliğiyle İran'a çökecekler?

