İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sri Lanka ile bilim ve teknoloji alanında işbirliği yapmaya hazır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Reisi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği komisyonunun daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile yaptığı görüşmede, ülkesinin "bilim ve teknoloji alanında elde ettiği deneyimleri, Sri Lanka gibi dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu" belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Sabry'yi kabul etti.

Reisi, İran ile Sri Lanka arasındaki ilişkilere değinerek, iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak değerlendirdi.

Ülkesinin, özellikle bilim ve teknoloji alanlarında önemli ilerleme kaydettiğine işaret eden Reisi, "Bu deneyimi, Sri Lanka gibi dost ülkelerle paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ortak ekonomik işbirliği komisyonunun daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakani Sabry de ülkesinin, ekonomik, teknolojik ve tıbbi alanlarda İran ile işbirliğini geliştirmek istediğini vurguladı.

Sabry, dün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.