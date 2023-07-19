Irak'ta Sıcak Hava Dalgası Bekleniyor

Irak çevre ve iklim kuruluşu Yeşil Irak Gözlemevi, önümüzdeki haftalarda sıcak bir hava dalgasının ülkede etkili olmasının beklendiğini ve sıcaklıkların 50 santigrat dereceyi aşabileceğini duyurdu. Gözlemevinden Salı günü yapılan açıklamada, 'Sıcaklıklar Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının ilk haftasında 52 santigrat dereceye ulaşacak' denildi. Gözlemevine göre Irak'ta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 2016'nın Temmuz ayında 53,6 santigrat dereceyle güneydeki Basra vilayetinde ölçüldü. Irak yasalarına göre sıcaklıklar 50 santigrat dereceye ulaştığında, güvenlik güçleri ve sağlık hizmetleri dışındaki kurumlar tatil ediliyor.