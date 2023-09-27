Irak'ta düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Musul şehrinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Irak'ta, Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölmesi, 100 kişinin ise yaralanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.