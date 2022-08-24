Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

Dünya Haberleri

İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da 31'incisi kutlanan Bağımsızlık Günü sebebiyle paylaştığı tebrik açıklamasında "Bağımsızlık Gününüzde Ukrayna halkı, şunu bilmenizi isterim: Ne kadar sürerse sürsün Birleşik Krallık yanınızda olacaktır" dedi. Johnson, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana diğer bütün Avrupa ülkeleri içinde 7 bin anti-tank füzeleri dahil en fazla savunma mühimmatını kendilerinin sağladığını ifade etti. Başbakan Johnson, bunun yanı sıra 100 bin Ukraynalı göçmene ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Başbakanlık England Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title