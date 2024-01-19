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Husiler: Rusya ve Çin gemileri Kızıldeniz'den geçebilirler; Amerika ve İngiliz gemileri hedefimizdedir

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Yemenli Husiler, ABD ve İngiltere gemilerine savaş açarken, Kızıldeniz'de Çin ve Rus gemilerinin güvenli geçişini garantiledi. Husi sözcüsü, ABD ve İngiltere'yi Gazze'ye yönelik operasyonlardaki rollerinden dolayı eleştirdi ve bu ülkelerin gemilerinin dünyanın en önemli ticaret arterlerinden birini kullanamayacağını belirtti.

Husiler,süper güçleri Rusya ve Çin'in gemilerinin Kızıldeniz'den geçebileceğini fakatABD ve İngiltere gemilerinin hedefte olduğunu söyledi.

YEMEN'Lİ Husiler, , ABD gemilerine savaş açmaya devam ederken, Çin ve Rus gemilerinin Kızıldeniz'de güvenli geçişini garantiledi.

Husi sözcüsü Muhammed el-Bukhaiti, ABD ve İngiltere'yi Gazze'ye yönelik operasyonlardaki rollerinden dolayı eleştirerek, İsrail ile bağlantısı olmadığı sürece bölgedeki tüm gemilerin güvende olduğunu söyledi.

Bukhaiti, Rus gazetesi Izvestia'ya şöyle konuştu: "ABD ve İngiltere'nin çılgınlığı ve aptallığı kendilerine karşı oynadı; artık gemileri dünyanın en önemli ticaret arterlerinden birini kullanamayacak."

"ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıyı durdurması, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurması ve kesintisiz ilaç, yakıt ve gıda akışını sağlaması gerekecek.

"Ancak o zaman Kızıldeniz'deki tüm operasyonlarımızı derhal durduracağız.

"Bugün yürüttüğümüz savaş, ahlaki ve etik açıdan türünün tek örneği.

"Bütün dünya, Yemen'in Filistin halkına yönelik soykırıma son verme konusundaki kahramanca duruşuna sempati duyuyor.

"Rusya ve Çin dahil diğer tüm ülkelerin bölgedeki nakliyeleri tehdit altında değil.

"Ayrıca gemilerinin Kızıldeniz'den geçişlerinin güvenliğini sağlamaya hazırız çünkü serbest seyrüsefer ülkemiz için önemli bir rol oynuyor."

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Husiler, deniz kuvvetlerinin Chem Ranger'a karşı "birkaç uygun deniz füzesi ile doğrudan isabetle sonuçlanan bir operasyon" gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD, bu saldırıyıyalanladı.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı, Husilerin Perşembe gecesi "Marshall Adası bayraklı, ABD'ye ait, Yunanistan tarafından işletilen bir tanker olan M/V Chem Ranger'a iki gemisavar balistik füze fırlattığını" söyledi.

Komutan, X'teki bir gönderide, "Mürettebat füzelerin geminin yakınındaki suya çarptığını gözlemledi. Gemide herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi" dedi.

İngiliz denizcilik risk yönetimi şirketi Ambrey, aynı rotadaki bir kimyasal tankerin Yemen'in Aden limanının güneydoğusunda bir olay bildirdiğini söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik "tacizin" sona ermesi gerektiğini söyledi.

Mao Ning şunları söyledi: "Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin düzgün akışını ve uluslararası ticaret düzenini sürdürmek için sivil gemilere yönelik tacize son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Rusya'nın bir sözcüsü ise diplomatik bir çözüme ulaşmak amacıyla ABD'ye Husilere yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları söyledi: "Şu anda en önemli şey Yemen'e yönelik saldırganlığın durdurulmasıdır.

Husiler: Rusya ve Çin gemileri Kızıldeniz'den geçebilirler; Amerika ve İngiliz gemileri hedefimizdedir

Husiler: Rusya ve Çin gemileri Kızıldeniz'den geçebilirler; Amerika ve İngiliz gemileri hedefimizdedir

Husiler: Rusya ve Çin gemileri Kızıldeniz'den geçebilirler; Amerika ve İngiliz gemileri hedefimizdedir

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Gazze Yemen Politika Dünya Haberler

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