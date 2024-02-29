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Hamas, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde 104 Filistinliyi öldürmesinden sonra rehine takası görüşmelerinden çekilebileceğini söyledi

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Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olayların ardından Hamas, insani yardım arayan Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Gazze'deki sağlık otoriteleri, bu olayda en az 104 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamas, müzakerelerin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan koşulların sağlanması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olayların ardından Hamas, insani yardım arayan Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Gazze'deki sağlık otoriteleri, bu olayda en az 104 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamas, Filistin halkının çektiği sıkıntılar ve yaşadığı kayıpların, müzakerelerin temel bir unsurunu oluşturduğunu vurgulayarak, liderleri olarak, müzakerelerin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan koşulların sağlanması gerektiğini belirtti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olayların ardından bugün yayınladığı bir açıklamada, insani yardım arayan Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gazze'deki sağlık otoritelerinin verilerine göre, en az 104 kişi bu olayda yaşamını yitirdi. Hamas, liderleri tarafından yürütülen müzakerelerin, Filistin halkının acıları ve kayıpları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Hamas'ın açıklamasında, müzakerelerin sürdürülmesinin, halkın acıları göz ardı edilerek devam etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Filistin halkının çektiği sıkıntılar ve yaşadığı kayıpların, müzakerelerin temel bir unsurunu oluşturduğu vurgulandı. Hamas, liderleri olarak, müzakerelerin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan koşulların sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu olayın ardından Hamas'ın müzakerelerden çekilme tehdidi, uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açtı. Hamas'ın

Gazze'deki gıda eksikliği ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama sorunu, bölgede uzun süredir devam eden bir krizdir.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Filistin İsrail Gazze Hamas Politika Dünya Haberler

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