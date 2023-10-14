Hamas'ın Roketleri Aşkelon'da İsabet Etti

Hamas-İsrail arasındaki çatışma devam ederken Hamas'ın attığı roketlerin isabet ettiği Aşkelon görüntülendi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu, ardından da İsrail'in Demir Kılıçlar Operasyonu'nda bir hafta geride kaldı. İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan en çok etkilenen şehirlerin başında Aşkelon geliyor. Hamas'ın roketlerle operasyon gerçekleştirdiği Aşkelon görüntülendi. Roketlerin isabet ettiği binalarda büyük hasarlar meydana gelirken bazı evler ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Çatışmanın izlerini taşıyan Aşkeolan'da yaşayan çok sayıda İsrailli kentten ayrılmasıyla kentte sessizlik hakim. Kentte yaşamayı sürdürenler de zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor.

Öte yandan, atılan roketlerden biri de ülkesinde savaşın devam ettiği Ukrayna vatandaşına evine isabet etti. Ayrıldığı ülkesinde savaş yaşanan Ukraynalının binasına astığı Ukrayna bayrağı dikkat çekiyor. - AŞKELON