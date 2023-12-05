Üye Girişi
Haberler
BBC

Fransa'da Acil İniş Yapan Uçakta Yaralananlar Var

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fransa'nın Villejuif şehrinde çift motorlu bir uçak, motor arızası sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçaktaki üç kişi hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayda başka yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Fransa’da çift motorlu küçük bir uçak, Paris'in güneyindeki bir banliyöye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer, uçaktaki üç kişinin acil müdahale için hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Olayda başka yaralanan olmadı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, uçağın motor arızası sonrasında Villejuif'teki bir yerleşim bölgesine indiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, uçakta 80'li yaşlarında bir uçuş eğitmeni ve 20'li yaşlarında iki yolcu vardı.

Uçak, bir apartmanın duvarına çarpmadan önce bir yola acil iniş yapmaya başladı.

Sonunda apartmanın arkasındaki bahçede durdu, uçağın bazı parçaları yakındaki bir garajın çatısına dağıldı ve gövdesi çarpışmanın etkisiyle ezildi.

Uçağın kuyruğu uçağın geri kalanından ayrıldı ve kanatları büyük ölçüde koptu.

Uçak Villejuif'e yaklaşık 130 km uzaklıktaki Rouen'den havalandı ve Versay yakınlarındaki Toussus-le-Noble'a inmesi gerekiyordu.

Bölge savcısı ve hava ulaştırma jandarması tarafından kasıtsız yaralama ve başkalarının hayatını tehlikeye atma iddiasıyla soruşturma açıldı.

Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Dairesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC

Fransa Paris Ulaşım Güvenlik Havacılık Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title